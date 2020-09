Referendum, affluenza alle 12 del 13% (Di domenica 20 settembre 2020) alle ore 12 l’affluenza per il Referendum costituzionale è dell’12,86%. Per il Referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Election day, cittadini al voto anche per il Referendum: cosa succede se vince il sì? I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle 23, mentre domani per mezza giornata dalle 7 alle 15 Election day: così è stata ribattezzata la giornata di oggi e di domani quando, in Campania i cittadini sono chiamati al voto per eleggere la nuova giunta regionale e in 21 comuni del salernitano il rinnovo dell’amministrazione comunale. Inoltre, si voterà per il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 settembre 2020)ore 12 l’per ilcostituzionale è dell’12,86%. Per ilsono chiamatiurne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Election day, cittadini al voto anche per il: cosa succede se vince il sì? I seggi saranno aperti oggi dore 723, mentre domani per mezza giornata d15 Election day: così è stata ribattezzata la giornata di oggi e di domani quando, in Campania i cittadini sono chiamati al voto per eleggere la nuova giunta regionale e in 21 comuni del salernitano il rinnovo dell’amministrazione comunale. Inoltre, si voterà per il ...

