Psg | Tuchel | «Verratti si è allenato | voglio farlo giocare»

(Di sabato 19 settembre 2020) L’re del Psg ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di MarcoThomasre del Psg, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Nizza. Il tecnico dei parigini ha fatto anche il punto sulle condizioni fisiche di Marco. «si è: ha sentito qualcosa all’adduttore, ma. Choupo-Moting? Mi dispiace per la sua scelta, ora sta a noi trovare un’alternativa». Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico del PSG spera di avere a disposizione il centrocampista italiano per la partita di domenica contro il Nizza Per approfondire ...Il Nizza ospita il PSG nella 4ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Il PSG di Tuchel ha bisogno di alcuni rinforzi in difesa e guarda in casa dei partenopei. Il Napoli potrebbe dire sì. Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli, è il pezzo pregiato del mercato ...