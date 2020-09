Non ce l’ha fatta Rocco Augelli storico attaccante dell’Atletico Vieste (Di sabato 19 settembre 2020) Lutto nel calcio pugliese. A soli 35 anni Rocco Augelli, storico attaccante dell’Atletico Vieste, non ce l’ha fatta. La sua storia ha commosso tutti. Rocco Augelli è morto a Manfredonia per una rara forma di tumore al cervello contro cui lottava da oltre 2 anni. Una vita trascorsa a suon di gol sui campi dell’Eccellenza pugliese. Negli ultimi mesi si era trasferito in Germania per provare delle cure sperimentali. Rocco Augelli ha giocato in molte squadre pugliesi. Migliaia di persone hanno contribuito alla raccolta fondi aperta per sostenere le cure. Da giugno 2019 era allenatore in seconda del San Marco in Lamis Calcio. Così una nota del club. “Dopo aver combattuto per quasi due ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 settembre 2020) Lutto nel calcio pugliese. A soli 35 annidell’Atletico, non ce l’ha. La sua storia ha commosso tutti.è morto a Manfredonia per una rara forma di tumore al cervello contro cui lottava da oltre 2 anni. Una vita trascorsa a suon di gol sui campi dell’Eccellenza pugliese. Negli ultimi mesi si era trasferito in Germania per provare delle cure sperimentali.ha giocato in molte squadre pugliesi. Migliaia di persone hanno contribuito alla raccolta fondi aperta per sostenere le cure. Da giugno 2019 era allenatore in seconda del San Marco in Lamis Calcio. Così una nota del club. “Dopo aver combattuto per quasi due ...

