NBA Playoff 2020, Miami Heat-Boston Celtics oggi in tv: data, canale e orario gara-3 (Di sabato 19 settembre 2020) Miami Heat-Boston Celtics, gara-3 valida per le Eastern Conference Finals dei Playoff NBA 2020. Al termine del secondo atto gli uomini di Spoelstra si sono portati sul 2-0 nella serie grazie a una clamorosa terza frazione, all'interno della quale hanno rimontato 17 lunghezze di svantaggio. La banda di Spoelstra è stata guidata fino al 101-106 finale dai 25 di Goran Dragic e i 21 di Bam Adebayo. Dall'altra parte non sono bastati i 23 di Kemba Walker e i 21 di Jayson Tatum e Jaylen Brown. Tanta tensione ora per i biancoverdi, costretti a vincere per non salutare virtualmente le NBA Finals. Appuntamento a partire dalle ore 02:30 di sabato 19 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati.

