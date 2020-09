Lite Bonaccini- Barca sul reddito di cittadinanza | ' Stanno solo sul divano' La replica | ' Vergognati'

Leggi su repubblica

(Di sabato 19 settembre 2020) Stefanoe Fabriziolitigano suldi. Uno scontro innescato dal governatore dell'Emilia Romagna che in un'intervista al Quotidiano.net e in un dibattito ha detto di non essere 'mai stato entusiasta' della proposta bandiera del Movimento Cinque Stelle e che 'a una persona che non lavora posso pure dare per un certo ...