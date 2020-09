Highlights e gol Arsenal-West Ham 2-1 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 19 settembre 2020) Glie i gol diHam 2-1, match valido per la seconda giornata di. I gunners conquistano tre punti importanti e per nulla scontati. Un gol di Lacazette apre le danze al 25′, ma Michael Antonio riporta il punteggio in parità proprio allo scadere della prima frazione di gioco. A regalare la vittoria agli uomini di Arteta ci pensa il giovane Nketiah, che all’86’ segna il gol della vittoria. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - SkySport : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? Gli highlights ??… - SkySport : ? Prima presenza, Primo gol ?? Leroy Sané si presenta al Bayern ???? Il tedesco firma il 7-0 contro lo Schalke ? Gli h… - sportli26181512 : Rennes-Monaco 2-1: Bella rimonta del Rennes sul Monaco nella partita valida per la quarta giornata della Ligue 1. P… - UgoBaroni : RT @SkySport: ? Prima presenza, Primo gol ?? Leroy Sané si presenta al Bayern ???? Il tedesco firma il 7-0 contro lo Schalke ? Gli highlights… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Gol e azioni salienti del match tra Verona e Roma, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.21.40 Finisce un primo tempo che ha visto una buona Roma andare più volte vicina alla rete, Verona che per il mercato ed assenze non è al massimo, entrerà nel secondo tempo Dzeko? A tra poco per il se ...Si è conclusa 1-0 la sfida fra Fiorentina e Torino, i viola hanno avuto la meglio dei granata grazie ad una giocata di Chiesa che ha smarcato Castrovilli ad un passo dalla linea di porta: per il giova ...