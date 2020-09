GF Vip, Flavia Vento shock: “Posso rientrare nella Casa?” (Di sabato 19 settembre 2020) Flavia Vento litiga in diretta con la contessa che non gliele manda a dire e poi fa una proposta alla produzione del Grande Fratello: la showgirl vuole rientrare veramente nella casa? Alla seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si è assistito alla proposta shock di Flavia Vento che ha chiesto di rientrare nel caso in cui trovasse un’amica a cui lasciare i suoi cani GF Vip, FlaviaArticolo completo: GF Vip, Flavia Vento shock: “Posso rientrare nella Casa?” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 19 settembre 2020)litiga in diretta con la contessa che non gliele manda a dire e poi fa una proposta alla produzione del Grande Fratello: la showgirl vuoleveramentecasa? Alla seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si è assistito alla propostadiche ha chiesto dinel caso in cui trovasse un’amica a cui lasciare i suoi cani GF Vip,Articolo completo: GF Vip,: “PossoCasa?” dal blog SoloDonna

