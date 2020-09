Genoa, Maran: “Voglio vedere una squadra che abbia voglia di risultato” (Di sabato 19 settembre 2020) “Il calcio così non mi piace, mi piace coi tifosi. Anche perché da avversario questo stadio mi ha sempre messo i brividi“. Così Rolando Maran commenta il suo imminente esordio senza pubblico sulla panchina del Genoa, atteso domani nella gara contro il Crotone. “Dai miei ragazzi mi aspetto che diano il massimo, anche se siamo ancora in evoluzione – ha proseguito Maran- Voglio piuttosto vedere gia’ sacrificio, impegno, spirito e mentalita’ giusti. Voglio una squadra che abbia voglia di risultato e deve dimostrarlo gia’ domani. Le difficolta’ nell’incontrare una formazione promossa e’ tutta in questo. Troveremo una compagine ben rodata e allenata ma sappiamo di dover andare in campo e magari ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Il calcio così non mi piace, mi piace coi tifosi. Anche perché da avversario questo stadio mi ha sempre messo i brividi“. Così Rolandocommenta il suo imminente esordio senza pubblico sulla panchina del, atteso domani nella gara contro il Crotone. “Dai miei ragazzi mi aspetto che diano il massimo, anche se siamo ancora in evoluzione – ha proseguito- Voglio piuttostogia’ sacrificio, impegno, spirito e mentalita’ giusti. Voglio unachedi risultato e deve dimostrarlo gia’ domani. Le difficolta’ nell’incontrare una formazione promossa e’ tutta in questo. Troveremo una compagine ben rodata e allenata ma sappiamo di dover andare in campo e magari ...

Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha presentato così alla stampa il primo impegno in campionato contro il Crotone: "Vederci in fondo alle griglie di inizio cam ...

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni: PREPARAZIONE IN POCO TEMPO – «La difficoltà è data d ...

"Siamo in ritardo di condizione. Lo eravamo una settimana fa e lo siamo anche ora. Non poter giocare amichevoli è stato penalizzante. Cercheremo di fare il massimo con quelle che sono attualmente le ...

