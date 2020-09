Focolaio di Coronavirus a Formia | 23 casi tutti collegati al mercato del pesce

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 19 settembre 2020) “Il Comune diha emesso un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina protettiva quando si esce dalla propria abitazione e ci si trova in un luogo pubblico. Ad oggi per il cluster delittico disi registrano 23positivi”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, informando che “dal pomeriggio di oggi verranno messe a disposizione 5 postazioni per un drive-in straordinario in modo tale da effettuare lo screening ai contatti”. “Il drive-in straordinario – si legge – partirà alle ore 14 presso l’area delmessa a disposizione grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale. La realizzazione del drive-in ...