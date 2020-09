Dzeko si è stufato ed ha detto basta: scontro duro con Fienga, la Juve non ne può più (Di sabato 19 settembre 2020) Arrivano notizie da Roma interessanti e singolari, ma al momento non ufficiali, a proposito di un duro scontro che ci sarebbe stato nella giornata di ieri tra Dzeko e Fienga. Poco prima che la squadra giallorossa partisse per Verona (l’attaccante bosniaco figura regolarmente nell’elenco dei convocati), il numero nove della Roma avrebbe espresso tutto il proprio risentimento ai dirigenti, alla luce di un accordo ancora non trovato tra la sua società e la Juventus. Il suo obiettivo, infatti, era iniziare il nuovo campionato con la squadra che lo ha cercato con maggior forza in questi mesi. Ancora rinviato il trasferimento di Dzeko alla Juve: le due parti non ne possono più Come riportato da TuttoJuve, che a sua volta ha citato il ... Leggi su bufale (Di sabato 19 settembre 2020) Arrivano notizie da Roma interessanti e singolari, ma al momento non ufficiali, a proposito di unche ci sarebbe stato nella giornata di ieri tra. Poco prima che la squadra giallorossa partisse per Verona (l’attaccante bosniaco figura regolarmente nell’elenco dei convocati), il numero nove della Roma avrebbe espresso tutto il proprio risentimento ai dirigenti, alla luce di un accordo ancora non trovato tra la sua società e lantus. Il suo obiettivo, infatti, era iniziare il nuovo campionato con la squadra che lo ha cercato con maggior forza in questi mesi. Ancora rinviato il trasferimento dialla: le due parti non ne possono più Come riportato da Tutto, che a sua volta ha citato il ...

