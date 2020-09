Donna stuprata da immigrato. A Orte regna la paura (Di sabato 19 settembre 2020) stuprata da un immigrato del Ghana. Adesso i cittadini di Orte hanno paura davvero. "Lo stupro su una trentacinquenne del luogo da parte di un extracomunitario richiedente asilo del Ghana e' il manifestarsi di una violenza cui piu' volte ci siamo fatti carico chiedendo appena un mese fa l'istituzione di un posto fisso di Polizia ad Orte. L'ennesima violenza amplifica ancora di piu' una questione difficile, che rischia di esacerbare ulteriormente gli animi di cittadini stanchi e impauriti da queste schegge impazzite". Lo scrive, in una nota, Fabio Conesta' Segretario Generale del sindacato di Polizia Mosap, riferendosi all'ennesimo atto di violenza, questa volta contro una Donna del posto. "Piu' volte abbiamo chiesto - ricorda Conesta' - di rafforzare il sistema di ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020)da undel Ghana. Adesso i cittadini dihannodavvero. "Lo stupro su una trentacinquenne del luogo da parte di un extracomunitario richiedente asilo del Ghana e' il manifestarsi di una violenza cui piu' volte ci siamo fatti carico chiedendo appena un mese fa l'istituzione di un posto fisso di Polizia ad. L'ennesima violenza amplifica ancora di piu' una questione difficile, che rischia di esacerbare ulteriormente gli animi di cittadini stanchi e impauriti da queste schegge impazzite". Lo scrive, in una nota, Fabio Conesta' Segretario Generale del sindacato di Polizia Mosap, riferendosi all'ennesimo atto di violenza, questa volta contro unadel posto. "Piu' volte abbiamo chiesto - ricorda Conesta' - di rafforzare il sistema di ...

Stuprata da un immigrato del Ghana. Adesso i cittadini di Orte hanno paura davvero. "Lo stupro su una trentacinquenne del luogo da parte di un extracomunitario richiedente asilo del Ghana e' il manife ...

Un caso che farà certamente discutere quello di un 63enne che si è visto ridurre la pena dopo aver sequestrato e picchiato la convivente. Secondo i giudici, che hanno tenuto conto anche del contesto d ...

Momenti di terrore all'interno della stazione delle metropolitana di piazza Bovio a Napoli: un extracomunitario ha aggredito una donna tentando di violentarla. Tutto è accaduto ieri pomeriggio. Gli ag ...

