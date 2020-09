DayDreamer, Mediaset cambia di nuovo programmazione: ecco tutti gli appuntamenti (Di sabato 19 settembre 2020) DayDreamer continua a cambiare orario di messa in onda Sembra proprio non ci sia pace per la sopa opera DayDreamer che da giugno ad oggi ha visto cambiare continuamente programmazione. Con l’arrivo del palinsesto autunnale, la rete del Biscione si è trovata di fronte all’ennesimo cambiamento mandando in tilt i telespettatori. Come ormai è noto a tutti, la telenovela turca che vede protagonista Can e Demet sta riscuotendo un successo enorme. Infatti, pare che lo share sia addirittura superiore a Il Segreto, in onda in Italia da più di 5 anni. La scorsa settimana, precisamente domenica 13, DayDreamer è andato in onda in prima serata. I dati ufficiali hanno confermato ben 1 milioni e 800 mila spettatori ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020)continua are orario di messa in onda Sembra proprio non ci sia pace per la sopa operache da giugno ad oggi ha vistore continuamente. Con l’arrivo del palinsesto autunnale, la rete del Biscione si è trovata di fronte all’ennesimomento mandando in tilt i telespettatori. Come ormai è noto a, la telenovela turca che vede protagonista Can e Demet sta riscuotendo un successo enorme. Infatti, pare che lo share sia addirittura superiore a Il Segreto, in onda in Italia da più di 5 anni. La scorsa settimana, precisamente domenica 13,è andato in onda in prima serata. I dati ufficiali hanno confermato ben 1 milioni e 800 mila spettatori ...

