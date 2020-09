Come saremo protetti dal contagio quando andremo a votare? (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Decreti, circolari e protocolli: è ricca la messe di disposizioni tra le quali si dibattono presidenti e scrutatori in occasione dell'election day di domani e lunedì. Una produzione normativa resa necessaria da una epidemia di Covid-19 che, dopo la tregua estiva, sembra rialzare il capo. Ma non sono solo gli addetti ai seggi a doversi adeguare. Un ruolo fondamentale lo giocheranno gli elettori: il protocollo sanitario predisposto dal ministero dell'Interno e dal Ministero della salute il 7 agosto, indica all'elettore tutte e procedure da seguire prima, durante e dopo il voto. Misurare la temperatura a casa Prima di andare a votare, prima di tutto, si raccomanda di misurare la temperatura corporea e di rimanere a casa se si superano i 37,5 gradi. Stessa cosa se si ha tosse o mal di gola o se ci si rende conto di respirare con ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Decreti, circolari e protocolli: è ricca la messe di disposizioni tra le quali si dibattono presidenti e scrutatori in occasione dell'election day di domani e lunedì. Una produzione normativa resa necessaria da una epidemia di Covid-19 che, dopo la tregua estiva, sembra rialzare il capo. Ma non sono solo gli addetti ai seggi a doversi adeguare. Un ruolo fondamentale lo giocheranno gli elettori: il protocollo sanitario predisposto dal ministero dell'Interno e dal Ministero della salute il 7 agosto, indica all'elettore tutte e procedure da seguire prima, durante e dopo il voto. Misurare la temperatura a casa Prima di andare a, prima di tutto, si raccomanda di misurare la temperatura corporea e di rimanere a casa se si superano i 37,5 gradi. Stessa cosa se si ha tosse o mal di gola o se ci si rende conto di respirare con ...

ItaliaViva : Come si fa a mettere la storia dei progressisti, della sinistra riformista, nella mani di Sansa, uno che l'ha sempr… - IBeefsquatch : @kierkos2 Era un bel testone, come aveva raccontato Lauda. Visto da fuori, sembra che gli ingegneri si basino molto… - VotersItalia : @ROSARIOIMBERGA3 @claudio_2022 Partendo anche da qui, da un social, finché saremo in pochi a mostrare il nostro dis… - KitemuoT : @Adriano99404537 @Isabeau70786095 Vero, saremo ricordati come una massa di ebeti con gli occhi incollati a uno sche… - info_zampa : @PMO_W finché accetteremo inganno “mainstream” media danno “le notizie” e servono x “tenerci informati” e ci faremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come saremo Come saremo protetti dal contagio quando andremo a votare? AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sotto l’occhio (elettronico) del padrone: crescono i software per sorvegliare i dipendenti

Quante mail avete mandato, quante pause avete fatto, con che frequenza digitate al computer: in tempi di Coronavirus e lavoro da remoto, il controllo della produttività è hi-tech Che il lavoro dei dip ...

Chi era Lorenzo Rocci, l’autore del (mitico) vocabolario Greco-Italiano

Era un gesuita, ha fatto tutto da solo, a mano, e il suo ultimo desiderio, prima di morire, fu quello di fumarsi un sigaro: con i diritti d’autore del vocabolario la Compagnia di Gesù ha finanziato pe ...

De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali. Questo governo è senza visione. Con Scalfari abbiamo fatto pace»

Carlo De Benedetti, in un’intervista al Foglio lei aveva lasciato capire di voler rifondare Repubblica. «Mi avranno interpretato così. In realtà non ci ho mai pensato». Ma perché lanciare un quotidian ...

Quante mail avete mandato, quante pause avete fatto, con che frequenza digitate al computer: in tempi di Coronavirus e lavoro da remoto, il controllo della produttività è hi-tech Che il lavoro dei dip ...Era un gesuita, ha fatto tutto da solo, a mano, e il suo ultimo desiderio, prima di morire, fu quello di fumarsi un sigaro: con i diritti d’autore del vocabolario la Compagnia di Gesù ha finanziato pe ...Carlo De Benedetti, in un’intervista al Foglio lei aveva lasciato capire di voler rifondare Repubblica. «Mi avranno interpretato così. In realtà non ci ho mai pensato». Ma perché lanciare un quotidian ...