Capannelle non solo corse dei cavalli: domenica con concerti, aperitivi, percorsi sensoriali e pony per bambini (Di sabato 19 settembre 2020) Il Weekend a Capannelle – sabato 19 e domenica 20 settembre Non solo corse ma anche concerti, aperitivi, percorsi sensoriali e pony per i bambini Sabato 19 settembrecorse al Trotto Dieci corse tutte estremamente interessanti per il convegno del sabato alle Capannelle incentrato soprattutto sulle batterie di qualificazione al 93° Derby Italiano del trotto. Da queste tre corse usciranno gli undici cavalli che raggiungeranno Blackflash Bar e Barbaresco Grif nel “roster” della corsa che domenica 11 ottobre assegnerà il Nastro Azzurro. Va ricordato che nove posti verranno assegnati ai primi tre ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 settembre 2020) Il Weekend a– sabato 19 e20 settembre Nonma ancheper iSabato 19 settembreal Trotto Diecitutte estremamente interessanti per il convegno del sabato alleincentrato soprattutto sulle batterie di qualificazione al 93° Derby Italiano del trotto. Da queste treusciranno gli undiciche raggiungeranno Blackflash Bar e Barbaresco Grif nel “roster” della corsa che11 ottobre assegnerà il Nastro Azzurro. Va ricordato che nove posti verranno assegnati ai primi tre ...

