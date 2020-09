Cagliari, Di Francesco: “Felice di sfidare il Sassuolo ma in campo saremo rivali. Ho qualche dubbio di formazione…” (Di sabato 19 settembre 2020) Vigilia di campionato per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che domenica alle 18.00 affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi per la prima giornata di Serie A. Primo match ufficiale per il neo tecnico rossoblù che sfiderà la sua ex squadra neroverde al Mapei Stadium. L'allenatore ha presentato la gara in conferenza stampa ai media presenti.Sassuolo-Cagliari: parla Di Francescocaption id="attachment 1001843" align="alignnone" width="488" Di Francesco (Twitter Cagliari)/caption"Non posso che essere felice di sfidare il Sassuolo, perché lì ci ho lasciato il cuore", ha esordito Di Francesco che torna da avversario a Reggio Emilia. "Adesso siamo rivali e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Vigilia di campionato per ildi Eusebio Diche domenica alle 18.00 affronterà ildi Roberto De Zerbi per la prima giornata di Serie A. Primo match ufficiale per il neo tecnico rossoblù che sfiderà la sua ex squadra neroverde al Mapei Stadium. L'allenatore ha presentato la gara in conferenza stampa ai media presenti.: parla Dicaption id="attachment 1001843" align="alignnone" width="488" Di(Twitter)/caption"Non posso che essere felice diil, perché lì ci ho lasciato il cuore", ha esordito Diche torna da avversario a Reggio Emilia. "Adesso siamoe ...

Fantacalcio : Cagliari, Di Francesco: 'Sottil recuperato. Sul ballottaggio Simeone-Pavoletti...' - ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Felice di sfidare il Sassuolo ma in campo saremo rivali. Ho qualche dubbio di formazione..… - CentotrentunoC : LIVE ?? Vigilia di #SerieA e di esordio con il #Cagliari per Eusebio #DiFrancesco ?? Segui in DIRETTA le parole del… - salvione : Cagliari, Di Francesco prepara la formula per volare subito - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco prepara la formula per volare subito: Il tecnico schiererà Nandez, Marin e Rog a centrocamp… -