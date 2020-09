Belluno, la battaglia disperata contro il tumore: 28enne uccisa in soli 4 mesi (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca non ce l’ha fatta. Aveva solo 28 anni, ma il male che l’ha colpita era più forte di lei. In soli 4 mesi, un tumore ha consumato la sua giovane vita. È successo a Borgo Valbelluna (Belluno), in Veneto, dove ora tutta la comunità piange la prematura e tragica scomparsa di una giovane che aveva ancora tutta la vita davanti. Come Steven Babbi, il 24enne di Cesenatico che lo scorso febbraio ha perso la sua lunga lotta contro il cancro. Ha combattuto per 4 mesi 4 mesi fa, il mondo di Francesca Dal Magro le è crollato addosso, quando i medici le hanno diagnosticato il cancro. La ragazza, di soli 28 anni e residente nella cittadina veneta di Borgo Valbelluna, dopo l’iniziale e comprensibile ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca non ce l’ha fatta. Aveva solo 28 anni, ma il male che l’ha colpita era più forte di lei. In, unha consumato la sua giovane vita. È successo a Borgo Valbelluna (), in Veneto, dove ora tutta la comunità piange la prematura e tragica scomparsa di una giovane che aveva ancora tutta la vita davanti. Come Steven Babbi, il 24enne di Cesenatico che lo scorso febbraio ha perso la sua lunga lottail cancro. Ha combattuto per 4fa, il mondo di Francesca Dal Magro le è crollato addosso, quando i medici le hanno diagnosticato il cancro. La ragazza, di28 anni e residente nella cittadina veneta di Borgo Valbelluna, dopo l’iniziale e comprensibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Belluno battaglia Belluno, la battaglia disperata contro il tumore: 28enne uccisa in soli 4 mesi Thesocialpost.it “Salute”, online e su carta nasce il contenitore che svela chi siamo e perché

Un nuovo modo di intendere la medicina: rispondere in modo rigoroso alle domande che ci poniamo di fronte ai malesseri, alle malattie e ai rischi Saremo online il 22 settembre, in edicola il 24. E sar ...

Sì al referendum, oggi c’è D’Incà

La battaglia per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari ... ha aderito ai primi meetup del Movimento 5 stelle diventando promotore delle liste a Belluno e Feltre, nel 2012. Metti mi ...

Elezioni regionali 2020 in Veneto, chi sono i candidati

Sono otto gli sfidanti al «trono» di Luca Zaia in Veneto. Ad eccezione del candidato no vax Paolo Girotto e dell’autonomista Antonio Guadagnini, gli altri 6 afferiscono tutti all’area di centrosinistr ...

