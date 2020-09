Ballando Con Le Stelle 2020 televoto: come votare i concorrenti (Di sabato 19 settembre 2020) Ballando CON LE Stelle 2020 televoto. Torna il dance show di Rai 1 in compagnia di Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguito come votare le coppie in gara per determinare chi sarà il vincitore. DOVE VEDERE LE PUNTATE Ma come votare i concorrenti? Sarà semplicissimo, infatti durante la diretta su Rai 1 si potrà televotare con due modalità: la prima chiamando il numero 894.001 da telefono fisso; la seconda inviando un SMS al 475.475.1 contenente il codice del concorrente preferito come indicato da Milly Carlucci al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Il risultato della classifica generale sarà l’unione dei voti ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 19 settembre 2020)CON LE. Torna il dance show di Rai 1 in compagnia di Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguitole coppie in gara per determinare chi sarà il vincitore. DOVE VEDERE LE PUNTATE Ma? Sarà semplicissimo, infatti durante la diretta su Rai 1 si potrà telecon due modalità: la prima chiamando il numero 894.001 da telefono fisso; la seconda inviando un SMS al 475.475.1 contenente il codice del concorrente preferitoindicato da Milly Carlucci al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Il risultato della classifica generale sarà l’unione dei voti ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle: da sabato #19settembre alle 20:35 su @RaiUno con @milly_carlucci. 'Ballerino per una notte' d… - marilamb2011 : RT @ZZiliani: È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Klopp sarann… - FrancescoDark : RT @ZZiliani: È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Klopp sarann… -