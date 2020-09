Abiti perfettamente in piega senza stirare? Si può fare! Ecco come! (Di sabato 19 settembre 2020) Non sarebbe magnifico se tutti gli Abiti non avessero manco una piega, ma senza doverli per forza stirare? Certo che sì! Da oggi questo non sarà solo un sogno, ma pura realtà! Infatti, è possibile avere vestiti perfetti senza dover necessariamente passare ore con il ferro in mano! Curiose di scoprire come fare? Allora non perdetevi i nostri trucchetti di seguito! Abiti perfettamente in piega senza stirare? Il trucco dell’umidità! Vi sembrerà strano ma funziona davvero. Parliamo del “trucco dell’umidità“. Se avete un capo d’abbigliamento o una gonna particolarmente stropicciata e non volete usare il ferro da stiro, dovrete usare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 settembre 2020) Non sarebbe magnifico se tutti glinon avessero manco una, madoverli per forza? Certo che sì! Da oggi questo non sarà solo un sogno, ma pura realtà! Infatti, è possibile avere vestiti perfettidover necessariamente passare ore con il ferro in mano! Curiose di scoprire come fare? Allora non perdetevi i nostri trucchetti di seguito!in? Il trucco dell’umidità! Vi sembrerà strano ma funziona davvero. Parliamo del “trucco dell’umidità“. Se avete un capo d’abbigliamento o una gonna particolarmente stropicciata e non volete usare il ferro da stiro, dovrete usare ...

