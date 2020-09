X Factor 2020, Blue Phelix incanta Tutti con il suo Messaggio e la sua voce (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) Blue Phelix si presenta sul palco di X Factor con un brano inedito che parla della sua incredibile storia e conquista Pubblico e Giuria con la sua voce. Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 settembre 2020)si presenta sul palco di Xcon un brano inedito che parla della sua incredibile storia e conquista Pubblico e Giuria con la sua

SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… - XFactor_Italia : Manca pochissimo alla preview della prima puntata di #XF2020 ?????????? Ci vediamo alle 19:30 solo su… - MarioManca : #XF2020, la prima puntata: il trionfo della musica e di una grande giuria - brownbranc : RT @SkyTG24: X Factor, le emozioni dei giudici - Linkiesta : @XFactor_Italia, condotto da @alecattelan e in onda su #Sky, riparte senza la grandeur di cui la pandemia l’ha spog… -