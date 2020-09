Sky si prende Luca Zingaretti: arriva Il Re una nuova serie tv ambientata in un carcere (Di venerdì 18 settembre 2020) Luca Zingaretti arriva su Sky protagonista di Il Re primo prison drama italiano Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, l’aveva anticipato durante la presentazione di Petra, l’obiettivo è cercare prodotti e volti popolari ma con la qualità delle serie tv Sky. E cosa c’è di più popolare in Italia di Montalbano? Luca Zingaretti sarà così protagonista di Il Re (no tranquilli nessun remake del Commissario Montalbano) un prison drama, primo in Italia in questo genere, in 8 episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), prodotto da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe parte del gruppo Fremantle (anche distributore internazionale). La sceneggiatura ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 settembre 2020)su Sky protagonista di Il Re primo prison drama italiano Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, l’aveva anticipato durante la presentazione di Petra, l’obiettivo è cercare prodotti e volti popolari ma con la qualità delletv Sky. E cosa c’è di più popolare in Italia di Montalbano?sarà così protagonista di Il Re (no tranquilli nessun remake del Commissario Montalbano) un prison drama, primo in Italia in questo genere, in 8 episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), prodotto da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe parte del gruppo Fremantle (anche distributore internazionale). La sceneggiatura ...

