Sessualità: come rispondere alle domande dei bambini

Prima o poi arriverà il momento in cui il bambino ti chiederà qualcosa riguardo alla sessualità. Non farti cogliere impreparato e rispondi in modo chiaro e intelligente. Il bambino è un esserino curioso e tra le tante domande che gli verrà in mente di farti ci saranno anche quelle che riguarderanno la sfera sessuale.

