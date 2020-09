Semifinali e finali aperte al pubblico agli Internazionali: corsa al biglietto per mille persone (Di venerdì 18 settembre 2020) Obiettivo raggiunto. Purtroppo non in tempo per l'intera edizione degli Internazionali BNL d'Italia, ma nei limiti, strettissimi, per permettere a mille persone di seguire Semifinali e finali. "Finalmente già a partire dalle Semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere" ha dichiarato all'Ansa il ministro Spadafora. "Siamo commossi - il commento del presidente della Federtennis Angelo Binaghi - per aver avuto la risposta dal ministro che ha avuto l'onestà ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Obiettivo raggiunto. Purtroppo non in tempo per l'intera edizione degliBNL d'Italia, ma nei limiti, strettissimi, per permettere adi seguire. "Finalmente già a partire dallee dalledeglidi tennis potranno assisterespettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere" ha dichiarato all'Ansa il ministro Spadafora. "Siamo commossi - il commento del presidente della Federtennis Angelo Binaghi - per aver avuto la risposta dal ministro che ha avuto l'onestà ...

fattoquotidiano : Spadafora: “Mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto”. Si parte dalle semifinali e finali degli Internazion… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Le parole del Ministro #Spadafora ?? 'A partire dalle semifinali e dalle finali degli Internaz… - InteBNLdItalia : Semifinali e Finali #IBI20 Porte aperte per 1000 spettatori a sessione! ?? - Sicilianodoc7 : RT @CaveloX9: 1000 spettatori alle semifinali e finali di tennis a Roma... però 1000 in uno stadio da 40mila posti non si può fare... paese… - Maracanasport : RT @federtennis: Semifinali e finali #IBI20: ammessi 1.000 spettatori a sessione! Le prenotazioni saranno riservate ai possessori di abbon… -