**Referendum: Meloni, 'chi vuole rappresentanza reintroduca preferenze'** (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Rimettiamo le preferenze e risolviamo il problema della rappresentanza dei territori. Consentire che ciascuno possa scrivere il nome del parlamentare che lo rappresenta, perché non mi pare che attualmente ci sia grande rappresentanza dei territori quando prendi la Boschi da Arezzo e la vai a candidare a Bolzano". Lo ha affermato, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Rimettiamo lee risolviamo il problema delladei territori. Consentire che ciascuno possa scrivere il nome del parlamentare che lo rappresenta, perché non mi pare che attualmente ci sia grandedei territori quando prendi la Boschi da Arezzo e la vai a candidare a Bolzano". Lo ha affermato, Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Rtl 102.5.

