Quando inizia X Factor 2020: fasi, giudici, date. I dettagli (Di venerdì 18 settembre 2020) X Factor 2020: partita ieri, giovedì 17 settembre, la nuova edizione del talent show musicale di Sky. La prima fase, quella delle audizioni, al via. La conduzione è stata affidata ancora una volta ad Alessandro Cattelan. La squadra dei giudici sarà composta da quattro nuovi giudici. X Factor 2020: quattro nuovi giudici Quattro nuovi giudici per X Factor 2020. In squadra Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton. Per Manuel Agnelli si tratta di un ritorno visto che il frontman degli Afterhours si era seduto dietro il bancone del talent già nelle edizioni del 2016, 2017 e 2018. Anche per Mika si tratta di un ritorno dopo ...

