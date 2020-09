Pomezia, i nuovi open day al Poliambulatorio della S. Anna: ecco il calendario con tutte le visite (Di venerdì 18 settembre 2020) Pomezia, tornano gli open day presso il Poliambulatorio Sant’Anna. visite specialistiche a prezzi agevolati avranno luogo già a partire nei prossimi giorni. Un’iniziativa che è stata molto apprezzata sin qui dai cittadini e che, a maggior ragione, è stata estesa per i prossimi mesi in virtù dell’emergenza Coronavirus; un modo per non trascurare la prevenzione e, al tempo stesso, usufruire di costi contenuti. Per ulteriori informazioni e per prenotare è possibile contattare il Poliambulatorio Sant’Anna di Pomezia al numero 06/91633680 oppure 06/91624030. Il Poliambulatorio si trova a Pomezia (Roma) sulla Via del Mare al civico 67. Indirizzo mail: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020), tornano gliday presso ilSant’specialistiche a prezzi agevolati avranno luogo già a partire nei prossimi giorni. Un’iniziativa che è stata molto apprezzata sin qui dai cittadini e che, a maggior ragione, è stata estesa per i prossimi mesi in virtù dell’emergenza Coronavirus; un modo per non trascurare la prevenzione e, al tempo stesso, usufruire di costi contenuti. Per ulteriori informazioni e per prenotare è possibile contattare ilSant’dial numero 06/91633680 oppure 06/91624030. Ilsi trova a(Roma) sulla Via del Mare al civico 67. Indirizzo mail: ...

zazoomblog : Covid-19 ultime notizie – A Madrid lockdown nelle aree con più contagi. L’Irbm di Pomezia: «Prime dosi del vaccino… - zazoomblog : Covid-19 ultime notizie – A Madrid lockdown nelle aree con più contagi. L’Irbm di Pomezia conferma: «Prime dosi del… - Comune_Pomezia : Nuovi contenitori per la raccolta di #oliesausti a #Pomezia e #Torvaianica. Gli oli esausti non possono essere diff… - Alfa_Phi : @Corriere Adesso si effettueranno nuovi test e approfondimenti, come serietà esige. Il loro vaccino resta cmq il pi… -