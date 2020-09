Pensioni | scattano i tagli | assegni più bassi dal 2021

(Di venerdì 18 settembre 2020) Chi andrà in pensione nelperderà una piccola quota di assegno perché il calcolo col sistema contributivo sarà fatto con i nuovi coefficienti di trasformazione che saranno piùrispetto ai pensionati 2019-2020. Cos’è il coefficiente di trasformazione Il coefficiente di trasformazione è un valore, espresso in percentuale, che si applica alla somma dei contributi accantonati dal lavoratore per trasformarli in assegno di pensione. Il valore cresce con l’età pensionabile, ma è diminuito periodicamente, se si riscontrano aumenti della speranza di vita media. Gli ultimi incrementi rilevati dall’Istat hanno determinato un calo dei coefficienti sino allo 0,04%: in pratica su un montante contributivo pari a 300mila euro l’applicazione dei nuovi coefficienti ...

Chi andrà in pensione nel 2021 perderà una piccola quota di assegno perché il calcolo col sistema contributivo sarà fatto con i nuovi coefficienti di trasformazione che saranno più bassi rispetto ai p ...Per molti lavoratori la data della pensione è un traguardo molto ambito. Infatti per alcuni rappresenta il momento in cui potranno dedicarsi ai passatempi preferiti oppure agli amati nipotini. Per alt ...7 Settembre 2020 Incontro positivo: sugli interventi per le pensioni da inserire nella prossima legge di Bilancio, Governo e Sindacati sembrano registrare una sostanziale convergenza su tutti i punti ...