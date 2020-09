No, il teatro Ariston non ha lanciato un concorso con cui regala 5 buoni regalo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 15 settembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post dalla pagina teatro Ariston – San Remo. Si legge: «Vinci 2 biglietti per teatro Ariston Sanremo. In questo concorso, regaliamo 5 buoni regalo, ciascuno dei quali include: 2x biglietti per il cinema, 2x popcorn, 2x bevande analcoliche. Segui l’immagine per partecipare. Il concorso termina il 17 settembre. In quella data, i 5 fortunati vincitori verranno contattati personalmente su Messenger! Buona fortuna e buon divertimento.NOTA: questo concorso non è sponsorizzato, né promosso o gestito, da Facebook». Questa notizia è falsa, smentita ufficialmente dallo stesso teatro Ariston. Invitiamo ... Leggi su facta.news (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 15 settembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post dalla pagina– San Remo. Si legge: «Vinci 2 biglietti perSanremo. In questo, regaliamo 5, ciascuno dei quali include: 2x biglietti per il cinema, 2x popcorn, 2x bevande analcoliche. Segui l’immagine per partecipare. Iltermina il 17 settembre. In quella data, i 5 fortunati vincitori verranno contattati personalmente su Messenger! Buona fortuna e buon divertimento.NOTA: questonon è sponsorizzato, né promosso o gestito, da Facebook». Questa notizia è falsa, smentita ufficialmente dallo stesso. Invitiamo ...

