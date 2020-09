Molo Beverello, Federalberghi Capri va all’attacco (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – L’Autorità Portuale dopo la recente disposizione che regola i movimenti del traffico all’interno del Porto di Napoli vieta il transito alle auto a noleggio con conducente. Un divieto che, però, fa infuriare il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo. “Il Molo Beverello del Porto di Napoli non finisce mai di stupire, in senso negativo – dichiara Gargiulo -. Siamo stati da poco costretti ad alzare la voce sulla pessima accoglienza riservata ai passeggeri in attesa, in previsione dei mesi invernali, e già ci cade in testa un’altra tegola: le vetture NCC non potranno più accedere al Porto. Ossia quelle che conducono alle partenze di traghetti ed aliscafi viaggiatori particolari o ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – L’Autorità Portuale dopo la recente disposizione che regola i movimenti del traffico all’interno del Porto di Napoli vieta il transito alle auto a noleggio con conducente. Un divieto che, però, fa infuriare il presidente diIsola di, Sergio Gargiulo. “Ildel Porto di Napoli non finisce mai di stupire, in senso negativo – dichiara Gargiulo -. Siamo stati da poco costretti ad alzare la voce sulla pessima accoglienza riservata ai passeggeri in attesa, in previsione dei mesi invernali, e già ci cade in testa un’altra tegola: le vetture NCC non potranno più accedere al Porto. Ossia quelle che conducono alle partenze di traghetti ed aliscafi viaggiatori particolari o ...

JavaroneAl : @LegaSalvini Non avete capito proprio niente. Napoli non si Lega ! Se non lo avessero protetto centinaia di polizi… -