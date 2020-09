Mi hanno traumatizzato | terrore in ambulanza | Gf Vip | ora Tommaso Zorzi punta il dito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Per fortuna è andato tutto bene. Adessosta bene, nessun rischio coronavirus (era questa la più grande paura). E arrivano anche dettagli sulla corsa al pronto soccorso dalla casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Mi”, racconta. “Ragazzi non mi sento troppo bene, forse ho ancora la febbre, non so. Comunque l'altro giorno ho subito un trauma. Mi. Chi? Loro, sto parlando di loro, l'altro giorno. Miportato a sirene spiegate con l'perché avevo la febbre”, continua l'influencer. Insomma persi è trattato solo di un piccolo incidente di percorso. ...