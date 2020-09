L'ennesima farsa del governo sul bonus pc: vale solo per i computer in comodato d'uso (Di venerdì 18 settembre 2020) Un bonus da 500 per l'acquisto dei pc, ma in realtà non è così. L'ennesimo aiuto-farsa del governo agli italiani si trasforma in un rompicapo, che in realtà aiuterà ben poche persone. La misura sarà attiva entro fine mese ed è stata annunciata dal ministro dell'Innovazione, Paola Pisano. Il presunto bonus è destinato innanzitutto solo alle famiglie con reddito Isee al di sotto dei 20mila euro. Inoltre, dei 200 euro totali promessi, un voucher da 300 è destinato alla connettività, quindi all'acquisto di un servizio internet. Gli altri 300 euro si potranno utilizzare solo per il comodato d'uso di un computer e non per un acquisto diretto. In una seconda fase ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Unda 500 per l'acquisto dei pc, ma in realtà non è così. L'ennesimo aiuto-delagli italiani si trasforma in un rompicapo, che in realtà aiuterà ben poche persone. La misura sarà attiva entro fine mese ed è stata annunciata dal ministro dell'Innovazione, Paola Pisano. Il presuntoè destinato innanzituttoalle famiglie con reddito Isee al di sotto dei 20mila euro. Inoltre, dei 200 euro totali promessi, un voucher da 300 è destinato alla connettività, quindi all'acquisto di un servizio internet. Gli altri 300 euro si potranno utilizzareper ild'uso di une non per un acquisto diretto. In una seconda fase ...

FresendaNormand : RT @antonio_bordin: 6 studenti su 10 delle superiori non sono ancora tornati a scuola, ma sono obbligati alla farsa della didattica a dista… - Ultron65 : RT @antonio_bordin: 6 studenti su 10 delle superiori non sono ancora tornati a scuola, ma sono obbligati alla farsa della didattica a dista… - AnnaP1953 : RT @antonio_bordin: 6 studenti su 10 delle superiori non sono ancora tornati a scuola, ma sono obbligati alla farsa della didattica a dista… - LucianoBianch63 : RT @antonio_bordin: 6 studenti su 10 delle superiori non sono ancora tornati a scuola, ma sono obbligati alla farsa della didattica a dista… - ilbarone1967 : RT @antonio_bordin: 6 studenti su 10 delle superiori non sono ancora tornati a scuola, ma sono obbligati alla farsa della didattica a dista… -

Ultime Notizie dalla rete : ennesima farsa L'ennesima farsa del governo sul bonus pc: vale solo per i computer in comodato d'uso Il Tempo Sicilia – Sunseri ( M5S) “Domani governo in aula per relazionare sulla finanziara? Senza dibattito è una farsa”

“Armao, domani in aula per relazionare sulla Finanziaria? Siamo stati noi a chiederlo, ma con un dibattito sul tema. Invece, come sembra essere ormai prerogativa di questo governo, non ci sarà discuss ...

La minoranza lascia l’aula: salta il consiglio

Il sindaco Coluccini: «Così dimostrano di non avere come obiettivo il bene dei cittadini» Il centrosinistra: «Modalità facinorose di gestire i rapporti» massarosa Bagarre in consiglio comunale a Mass ...

Direzione Pd, l'ennesima farsa di Zingaretti per mantenere le poltrone

La strada peggiore che il Pd poteva imboccare? Quella del suicidio assistito d’un mondo che abbandona la propria storia recente di riformismo a vocazione maggioritaria per gettarsi con voluttà nella f ...

“Armao, domani in aula per relazionare sulla Finanziaria? Siamo stati noi a chiederlo, ma con un dibattito sul tema. Invece, come sembra essere ormai prerogativa di questo governo, non ci sarà discuss ...Il sindaco Coluccini: «Così dimostrano di non avere come obiettivo il bene dei cittadini» Il centrosinistra: «Modalità facinorose di gestire i rapporti» massarosa Bagarre in consiglio comunale a Mass ...La strada peggiore che il Pd poteva imboccare? Quella del suicidio assistito d’un mondo che abbandona la propria storia recente di riformismo a vocazione maggioritaria per gettarsi con voluttà nella f ...