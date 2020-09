Le Paralimpiadi compiono 60 anni

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18 settembre 1960 è una data che rimarrà per sempre impressa nel mondo dello sport. Quel giorno ogni tipo di barriera venne abbattuta. Il 18 settembre 1960 si tenne la prima edizione italiana delle, la rivoluzione dello sport Era il 1942 quando il medico tedesco Ludwing Guttmann organizzò una competizione sportiva per i veterani della seconda guerra mondiale. Soldati che avevano riportato dalla colonna vertebrale o ad altre parti del corpo. Inizialmente alla competizione parteciparono solo ex reduci di guerra, poi però il numero degli sportivi iscritti cominciò a crescere. Ogni anno la manifestazione si teneva nella cittadina di Stoke Mandeville nel Buckinghamshire, una contea dell’Inghilterra del sud. Nel 1958 il medico italiano Antonio ...

Era il 18 settembre 1960 e all'Acqua Acetosa andava in scena la cerimonia di apertura dei Giochi internazionali per paraplegici, poi riconosciuti ex post come i primi Giochi paralimpici della storia.L'Italia può rivendicare di esser stato la culla di uno dei più grandi eventi sportivi planetari. Partì da qui la storia di tanti atleti disabili del nostro paese ...