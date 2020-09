Internazionali d' Italia 2020 | Berrettini batte Travaglia e vola ai quarti

WeAreTennisITA : Lorenzo Musetti è il più giovane giocatore a entrare negli ottavi degli Internazionali d'Italia da Fabrice Santoro,… - CaterpillarAM : Internazionali BNL d'Italia: quattro italiani al terzo turno. E tu per chi fai il tifo? #SondaggiDaIncubo… - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - massimo_porro : RT @IlZebraapois: Ma i giudici di linea con la mascherina agli Internazionali d'Italia di tennis,da chi potrebbero essere infettati.Non riu… - sportface2016 : Internazionali d'Italia 2020, le parole di Jannik #Sinner dopo la sconfitta patita per mano di Grigor #Dimitrov… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Italia

All’ospedale pediatrico Meyer di Firenze una bambina positiva al coronavirus è stata sottoposta a un trapianto di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad alto ris ...Un drone l’ha inaugurata a giugno facendo sventolare sopra la cupola del Casinò la bandiera #Strongtogether simbolo della lotta al Covid nel Principato, con i Grimaldi al gran completo. Un concerto, a ...Anche nel momento peggiore in Italia, tra marzo ed aprile ... Anche quando abbiamo ricevuto notizia dell’annullamento di molte Fiere Internazionali in tanti settori, di quelle nautiche di Cannes e di ...