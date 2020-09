Internazionali BNL d’Italia 2020, Berrettini passa in due tiebreak: eliminato un resiliente Travaglia (Di venerdì 18 settembre 2020) Matteo Berrettini suda le proverbiali sette camicie contro Stefano Travaglia, ma riesce ugualmente a conquistare il pass per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il romano è più lucido in entrambi i tiebreak, grazie ai quali è vincente col punteggio di 7-6(5) 7-6(1). Due ore di battaglia dove Stefano ha ceduto solamente nel secondo tiebreak, all’interno del quale ha siglato solo un punto. Berrettini invece attende ora il vincente della sfida tra Ruud e Coric. CRONACA – Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Matteosuda le proverbiali sette camicie contro Stefano, ma riesce ugualmente a conquistare il pass per i quarti di finale degliBNL d’Italia. Il romano è più lucido in entrambi i, grazie ai quali è vincente col punteggio di 7-6(5) 7-6(1). Due ore di battaglia dove Stefano ha ceduto solamente nel secondo, all’interno del quale ha siglato solo un punto.invece attende ora il vincente della sfida tra Ruud e Coric. CRONACA –

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di mercoledì Sky Sport Internazionali di Roma 2020 LIVE: in campo Berrettini-Travaglia e Sinner-Dimitrov

La diretta della quinta giornata del torneo combined ATP/WTA di Roma. Subito Sinner contro Dimitrov e il derby azzurro tra Berrettini e Travaglia. Musetti contro Koepfer non prima delle 17. Djokovic n ...

Internazionali d’Italia: Musetti ci ha preso gusto, Nishikori al tappeto e ottavi di finale raggiunti

La speranza c’era, ma pochi probabilmente credevano in un back to back di Lorenzo Musetti nel giro di 48 ore. Lo scetticismo italiota rimbalza in ogni angolo del globo, questo è risaputo ai più, ma in ...

Tennis, Internazionali d'Italia: Musetti show. Batte Nishikori e vola agli ottavi

Fabio Fognini e Lorenzo Sonego ci provano ma non ce la fanno. Il quarto italiano agli ottavi degli Open Bnl d’Italia è Lorenzo Musetti, quello che all’inizio nessuno si aspettava. Dopo aver eliminato ...

