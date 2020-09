Gruppo Volkswagen - Trattative in corso per vendere la Bugatti alla Rimac

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ilsarebbe inperla. Secondo le indiscrezioni lanciate dtestata tedesca Manager Magazin, il costruttore dovrebbe valutare loperazione con i comitati direttivi interni entro la fine dellanno. Nessuna delle parti interessate, per il momento, ha rilasciato commenti.Porsche è già in affari. Legami tra luniversoe il marchio croato che realizza sportive elettriche sussistono già. La Porsche, infatti, detiene una partecipazione nella, avendone acquisito il 10% nel 2018 e un altro 5,5% nellanno successivo. Lazienda guidata dallimprenditore Matevanta anche partnership con altre Case automobilistiche, a ...

notiziariofinan : I gruppo tedesco Volkswagen starebbe pensando alla vendita del marchio di vetture di - gianbasilio : RT @vaielettrico: Occhio a Mate Rimac: il costruttore croato di supercar elettriche, 32enne, si sta comprando la mitica @Bugatti dal Grupp… - gianbasilio : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @Vaielettrico / Occhio a Mate Rimac: il costruttore croato di supercar elettriche, 32enne, si sta comp… - jmorat : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @Vaielettrico / Occhio a Mate Rimac: il costruttore croato di supercar elettriche, 32enne, si sta comp… - vaielettrico : Il più cliccato su @Vaielettrico / Occhio a Mate Rimac: il costruttore croato di supercar elettriche, 32enne, si st… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Volkswagen

Le ultime sulle novità regolamentari che verranno introdotte in Formula 1, parlano di un super carburante sintetico, per abbattere le emissioni, che verrebbe introdotto a partire dal 2023. Questa nov ...Un momento decisamente particolare della storia di Bugatti, con tanti nuovi modelli, edizioni, un rilancio dal punto di vista del marketing, tanta sponsorizzazione e un’attività in piena fase ascenden ...Un nuovo decisivo calo delle immatricolazioni di auto in Europa: un – 32,9% da inizio 2020. Lo scorso mese di agosto ha registrato un netto calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello ...