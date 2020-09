God of War 2 arriverà solo su PS5 o anche su PS4?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 settembre 2020) L'annuncio di God of War 2 ha chiuso col botto l'evento dedicato a PS5 di un paio di giorni fa e, molto probabilmente, il nuovo capitolo della serie arriveràsulla next-gen di Sony.Tuttavia, dopo lo show sono emerse alcune critiche nei confronti di Sony, in particolare per la poca chiarezza riguardo le esclusive di PS5. Si è parlato parecchio dell'esclusività o meno di FFXVI, ad esempio, e ora i fan si chiedono se God of War 2 sarà un'esclusiva assoluta per PS5 o se è in programmauna versione.L'analista Daniel Ahmad ha provato a fare un po' di chiarezza, affermando che God of War 2 arriveràsu PS5.Leggi altro...