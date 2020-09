Gambe a ‘O’? Al Rizzoli di Bologna arriva la protesi per correggerle (Di venerdì 18 settembre 2020) BOLOGNA – Le gambe a ‘O’ si possono raddrizzare. Da oggi anche con placche personalizzate stampate in 3D. E’ il nuovo progetto portato avanti dall’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, che ha condotto per la prima volta al mondo una sperimentazione clinica di questo tipo. Per ora su quattro pazienti, ma in totale sono 25 le persone coinvolte in questo percorso e tutti saranno operate entro Natale. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) BOLOGNA – Le gambe a ‘O’ si possono raddrizzare. Da oggi anche con placche personalizzate stampate in 3D. E’ il nuovo progetto portato avanti dall’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, che ha condotto per la prima volta al mondo una sperimentazione clinica di questo tipo. Per ora su quattro pazienti, ma in totale sono 25 le persone coinvolte in questo percorso e tutti saranno operate entro Natale.

