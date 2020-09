Formula 1 | dall’Olanda attendono la rottura tra Verstappen e Red Bull a fine 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Maxnon sarebbe contento delle prestazioni della Red, queste le indiscrezioni che arrivano dall’Olanda dove addirittura prevedono un’interruzione del rapporto tra le due parti nel. Nonostante un contratto che legherebbe l’olandese alla scuderia austriaca fino al 2023, i media locali parlano di un tentativo che il pilota potrebbe fare per accasarsi in Mercedes. Per De Telegraaf,potrebbe rescindere con l’obiettivo di affiancare Hamilton o addirittura sostituirlo per l’inizio della stagione 2022.