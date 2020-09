Covid, 158 nuovi positivi in Liguria. Aumentano i ricoveri. E a Imperia rinunciano 114 scrutatori su 180 (Di venerdì 18 settembre 2020) Il governatore Toti: «Monitoriamo la situazione in tre aree del centro storico di Genova» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 settembre 2020) Il governatore Toti: «Monitoriamo la situazione in tre aree del centro storico di Genova»

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: I numeri del #Coronavirus: sono 158 i nuovi positivi su 3955 tamponi effettuati. 157 gli ospedalizzati, 7 in più di ieri,… - bizcommunityit : Covid, 158 nuovi positivi in Liguria. Aumentano i ricoveri. E a Imperia rinunciano 114 scrutatori su 180 - infoitinterno : Covid Liguria 18 settembre, 158 nuovi contagi, di questi 88 sono nello Spezzino - diegorispoli : ?? Covid, 158 nuovi positivi in Liguria. Aumentano i ricoveri. E a Imperia rinunciano 114 scrutatori su 180 -... - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Covid, 158 nuovi positivi in Liguria. Aumentano i ricoveri. E a Imperia rinunciano 114 scrutat… -