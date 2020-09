Avellino | controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo Forestale | denunce e sequestri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue l’azione deideldi, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: idella Stazionedi Sant’Angelo dei Lombardi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica didue persone della provincia di Napoli sorprese nell’esercizio dell’attività venatoria in zona di divieto e precisamente all’interno dell’area ZRC (Zona Ripopolamento e Cattura) di Morra de Sanctis. Sottoposti a sequestro due fucili semiautomatici; idella Stazione ...