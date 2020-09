#18/9/2020 Ippicanews (Di venerdì 18 settembre 2020) OGGI - Ore 18.20 TQQ a Milano, g, 7ª corsa, m. 1800 p.g., Jackpot: Quinté 3.020,13 euro . Favoriti: 1-2-4-11-12. Sorprese: 6-3-7. Inizio convegno alle 14.30. Corse anche a Napoli, t, 14.40,, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) OGGI - Ore 18.20 TQQ a Milano, g, 7ª corsa, m. 1800 p.g., Jackpot: Quinté 3.020,13 euro . Favoriti: 1-2-4-11-12. Sorprese: 6-3-7. Inizio convegno alle 14.30. Corse anche a Napoli, t, 14.40,, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #18 2020 Il Comune di Vercelli ci riprova, un secondo bando per la gestione del Centro Nuoto

Mentre l’obiettivo di Palazzo di Città è sempre quello di aprire la piscina al chiuso entro la fine del 2020. Visto l’esito negativo del primo bando, gli uffici comunali hanno rimodulato la proposta ...

A Parma 14 casi nelle ultime 24 ore, 110 in regione. Un decesso

Nelle ultime 24 ore sono 110 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Emilia-Romagna, 14 nel Parmense (5 sintomatici). Si registra anche un decesso: una donna novantenne nel Modenese. Complessivamente in ...

Pescatori ostaggi in Libia. La trattativa della Farnesina

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in contatto con Mosca e Dubai, promette una «azione corale» del governo italiano Intanto si diffondono voci di dimissioni del premier di Tripoli Fayez al-Sarraj ...

Mentre l’obiettivo di Palazzo di Città è sempre quello di aprire la piscina al chiuso entro la fine del 2020. Visto l’esito negativo del primo bando, gli uffici comunali hanno rimodulato la proposta ...Nelle ultime 24 ore sono 110 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Emilia-Romagna, 14 nel Parmense (5 sintomatici). Si registra anche un decesso: una donna novantenne nel Modenese. Complessivamente in ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in contatto con Mosca e Dubai, promette una «azione corale» del governo italiano Intanto si diffondono voci di dimissioni del premier di Tripoli Fayez al-Sarraj ...