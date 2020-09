VIDEO | Regionali, a Genova battibecco tra Salvini e una militante dopo il comizio (Di giovedì 17 settembre 2020) GENOVA – Fuori programma per Matteo Salvini durante le interviste a margine del comizio a Genova, nel quartiere di Sampierdarena. Al termine del consueto rito dei selfie, il segretario della Lega si e’ presentato davanti ai microfoni, ma e’ stato interrotto dalle urla di una militante del Carroccio, che gia’ prima gli chiedeva a gran voce di levarsi la mascherina. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) GENOVA – Fuori programma per Matteo Salvini durante le interviste a margine del comizio a Genova, nel quartiere di Sampierdarena. Al termine del consueto rito dei selfie, il segretario della Lega si e’ presentato davanti ai microfoni, ma e’ stato interrotto dalle urla di una militante del Carroccio, che gia’ prima gli chiedeva a gran voce di levarsi la mascherina.

