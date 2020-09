Uccide la moglie a Vernio e si suicida da un ponte sulla Montagna Pistoiese. La coppia lascia una figlia piccola (Di giovedì 17 settembre 2020) Un uomo, Leonardo Santini, 50 anni, disoccupato, si è gettato da un ponte sulla Montagna Pistoiese. Poi i carabinieri hanno scoperto che sua moglie, Claudia Corrieri di 38 anni, dipendente di un centro estetico, era stata uccisa nella loro casa di Vaiano, in provincia di Prato. Così è emerso un probabile caso di omicidio-suicidio Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 settembre 2020) Un uomo, Leonardo Santini, 50 anni, disoccupato, si è gettato da un. Poi i carabinieri hanno scoperto che sua, Claudia Corrieri di 38 anni, dipendente di un centro estetico, era stata uccisa nella loro casa di Vaiano, in provincia di Prato. Così è emerso un probabile caso di omicidio-suicidio

FirenzePost : Uccide la moglie a Vernio e si suicida da un ponte sulla Montagna Pistoiese. La coppia lascia una figlia piccola - Gianluc54410558 : RT @DestinoLara: Ma mai, dico, mai che questi maschi smidollati maledetti si ammazzino da soli senza aver deciso prima la sorte delle compa… - PiramideRossa : RT @DestinoLara: Ma mai, dico, mai che questi maschi smidollati maledetti si ammazzino da soli senza aver deciso prima la sorte delle compa… - isa_nutter : Ennesimo femminicidio. Ennesima ricerca di cause per cui puoi morire ammazzata per mano di tuo marito. 'I motivi de… - DestinoLara : Ma mai, dico, mai che questi maschi smidollati maledetti si ammazzino da soli senza aver deciso prima la sorte dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie Tragedia in Croazia, uccide la moglie poi si suicida: la coppia era originaria di Monza MonzaToday Pistoia, ammazza la compagna poi si uccide lanciandosi da un viadotto

Si è ucciso lanciandosi dal ponte sospeso di San Marcello Piteglio; solo successivamente i carabinieri hanno scoperto che quell'uomo prima di togliersi la vita aveva ucciso anche la compagna. E' succe ...

Si uccide lanciandosi da un ponte: la compagna trovata morta in casa

Tragedia, oggi, in provincia di Prato. Un uomo si suicida gettandosi da un ponte sulla Montagna Pistoiese, poi i carabinieri scoprono che la moglie è stata uccisa nella loro casa di ...

NERO A METÀ 2/ Anticipazioni 17 e 24 settembre: atti di bullismo e una scomparsa

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 17 settembre 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Nero a metà 2 in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Per dirti addio” e “ ...

Si è ucciso lanciandosi dal ponte sospeso di San Marcello Piteglio; solo successivamente i carabinieri hanno scoperto che quell'uomo prima di togliersi la vita aveva ucciso anche la compagna. E' succe ...Tragedia, oggi, in provincia di Prato. Un uomo si suicida gettandosi da un ponte sulla Montagna Pistoiese, poi i carabinieri scoprono che la moglie è stata uccisa nella loro casa di ...Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 17 settembre 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Nero a metà 2 in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Per dirti addio” e “ ...