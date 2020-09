Traffico Roma del 17-09-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale eintenso con rallentamenti attratti code sulla via Cassia tra la Raccordo Anulare e via di Grottarossa sulla Flaminia da raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe si rallenta anche sul percorso Urbano della A24 da raccordo anulare alla tangenziale est e Sud accordo anularerallentato lungo le due carreggiate tra Flamini e Salaria in carreggiata esterna tra Casilina e virgola venti e poi interna tra l’uscita persud e la via Appia altri disagi dovuti sempre alintenso a partire dal raccordo anulare sulla via Appia fino a via delle Capannelle e Ardeatina fino a via di torricola per i dettagli di queste altre ...