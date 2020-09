Suarez alla Juventus: prima l’esame, poi il colpo di calciomercato? (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutte le strade del calciomercato della Juventus portano a Dzeko, anzi no. L’affaire Suarez–Juve continua a tenere banco e, almeno per qualche ora, vorrebbe distogliere l’attenzione dalla pista per il bosniaco, attualmente la più accreditata per l’attacco di Andrea Pirlo per la stagione 2020/21. Dopo l’intrigo relativo all’esame di italiano a Perugia del calciatore del Barcellona, che dovrebbe essere sostenuto oggi pomeriggio, adesso in molti si stanno domandando: c’è veramente possibilità per vedere sbarcare Luis Suarez alla Juventus? Il colpo di mercato per la Juve è davvero possibile oppure si tratta solamente di una suggestione? Si dice che un indizio sia un indizio, che due siano ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutte le strade deldellaportano a Dzeko, anzi no. L’affaire–Juve continua a tenere banco e, almeno per qualche ora, vorrebbe distogliere l’attenzione dpista per il bosniaco, attualmente la più accreditata per l’attacco di Andrea Pirlo per la stagione 2020/21. Dopo l’intrigo relativo all’esame di italiano a Perugia del calciatore del Barcellona, che dovrebbe essere sostenuto oggi pomeriggio, adesso in molti si stanno domandando: c’è veramente possibilità per vedere sbarcare Luis? Ildi mercato per la Juve è davvero possibile oppure si tratta solamente di una suggestione? Si dice che un indizio sia un indizio, che due siano ...

