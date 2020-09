Separazione, quando è possibile il trasferimento dei figli in un'altra città? (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutti gli ex mariti e le ex mogli sono liberi/e di trasferirsi in qualsiasi parte del mondo. Senza vincoli e senza che l'altro possa interferire su questa decisione. Se la coppia ha dei figli, però, la musica cambia. La libertà di trasferirsi, infatti, incontra l'invalicabile limite della valutazione dell'interesse del minore. Questa questione, infatti, è da annoverare tra le decisioni qualificate di “maggior interesse” riferibili ai bambini. Una di quelle scelte, in altre parole, che la mamma e il papà devono assumere di comune accordo. Sempre. Per questo motivo se, per esempio, i coniugi si separano e la mamma vuole trasferirsi (con il figlio) in un'altra città per essere più vicina all'abitazione del nuovo compagno, questa decisione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutti gli ex mariti e le ex mogli sono liberi/e di trasferirsi in qualsiasi parte del mondo. Senza vincoli e senza che l'altro possa interferire su questa decisione. Se la coppia ha dei, però, la musica cambia. La libertà di trasferirsi, infatti, incontra l'invalicabile limite della valutazione dell'interesse del minore. Questa questione, infatti,; da annoverare tra le decisioni qualificate di “maggior interesse” riferibili ai bambini. Una di quelle scelte, in altre parole, che la mamma e il papà devono assumere di comune accordo. Sempre. Per questo motivo se, per esempio, i coniugi si separano e la mamma vuole trasferirsi (con ilo) in un'; per essere più vicina all'abitazione del nuovo compagno, questa decisione ...

