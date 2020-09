Salvini: “No al Mes, preferisco chiedere soldi a risparmiatori italiani” (Di giovedì 17 settembre 2020) Matteo Salvini ha rilasciato delle dichiarazioni molto critiche sul Mes, che continua a ritenere uno strumento inutile per il nostro paese. Immediata la reazione delle opposizioni. Matteo Salvini continua ad… L'articolo Salvini: “No al Mes, preferisco chiedere soldi a risparmiatori italiani” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Matteoha rilasciato delle dichiarazioni molto critiche sul Mes, che continua a ritenere uno strumento inutile per il nostro paese. Immediata la reazione delle opposizioni. Matteocontinua ad… L'articolo: “No al Mes,italiani” proviene da .

Giorgiolaporta : Attenzione ai manifesti Fake per il Si con i volti di #Salvini e #Meloni sponsorizzati su Facebook dal #Movimento 5… - chedisagio : Tu metti @matteosalvinimi in tv intervistato da @concitadeg e @GianricoCarof a pochi giorni dal voto e Matteo Salvi… - matteosalvinimi : #Salvini: Battaglia politica su Scuola? No, non è battaglia politica, è una battaglia di civiltà. Presenteremo mozi… - MaurizioCulicc1 : RT @DantiNicola: Ascoltate bene cosa dicono i leghisti #Salvini e #Ceccardi. Non sanno dire altro che NO. Il problema è che questi NO hann… - DarioPanzac89 : RT @DantiNicola: Ascoltate bene cosa dicono i leghisti #Salvini e #Ceccardi. Non sanno dire altro che NO. Il problema è che questi NO hann… -