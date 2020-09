Regionali: l' Antimafia presenta 13 impresentabili (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Sono 13 complessivamente i candidati alle Regionali che non sarebbero candidabili ai sensi della legge Severino o del Codice di autoregolamentazione dei partiti. Lo ha reso noto il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra. In particolare, sono 9 candidati in Campania (solo uno ai sensi della legge Severino), 3 in Puglia e uno in Valle d'Aosta (legge Severino). In Campania ai sensi della legge Severino sarebbe "impresentabile" per una condanna a 6 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni Carlo Iannace (De Luca Presidente). Otto risultano invece non conformi al codice di autoregolamentazione perché rinviati a giudizio e con dibattimento in corso: Sabino Basso ("Campania libera - De Luca Presidente"); Orsola De Stefano ("Lega Salvini Campania"), Maria Grazia Di ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Sono 13 complessivamente i candidati alleche non sarebbero candidabili ai sensi della legge Severino o del Codice di autoregolamentazione dei partiti. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Nicola Morra. In particolare, sono 9 candidati in Campania (solo uno ai sensi della legge Severino), 3 in Puglia e uno in Valle d'Aosta (legge Severino). In Campania ai sensi della legge Severino sarebbe "imbile" per una condanna a 6 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni Carlo Iannace (De Luca Presidente). Otto risultano invece non conformi al codice di autoregolamentazione perché rinviati a giudizio e con dibattimento in corso: Sabino Basso ("Campania libera - De Luca Presidente"); Orsola De Stefano ("Lega Salvini Campania"), Maria Grazia Di ...

