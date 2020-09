Pensioni | Cida | sterilizzare ' effetto Covid' sul pil | più flessibilità in uscita

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Labitalia) - Bene l'estensione di Opzione donna e Ape sociale, sì a valutare il recupero di Ape volontaria e aziendale, condivisibili staffetta generazionale e allargamento del contratto di espansione, incentivare la previdenza complementare anche in funzione di ammortizzatore sociale,le conseguenze del calo del pil indotto dal19, sui futuri assegnistici. Sono queste le proposte avanzate daal tavolo di confronto con il ministero del Lavoro in merito agli interventi in materia previdenziale da inserire nella prossima legge di bilancio. "Fermo restando - ha precisato il presidente Mario Mantovani - che quando si affrontano i temi della previdenza, il confronto con il governo deve garantire il massimo coinvolgimento delle parti sociali, senza tavoli separati, ...