La Pasta vodka e salmone è un primo piatto veramente appetitoso. Un primo che mette sempre tutti d'accordo a tavola e che non avanza mai. La ricetta è molto facile e veloce da preparare, vediamo insieme i passaggi. Ingredienti: 320 gr. di Pasta salmone affumicato 200 gr. vodka mezzo bicchiere Olio Evo: 4 cucchiai 1 cipollotto Aglio uno spicchietto sale: q.b prezzemolo peperoncino o pepe (a piacere) Per preparare la Pasta vodka e salmone iniziamo dal soffritto: tagliate la cipolla finemente e mettetela in padella a rosolare insieme all'olio extravergine di oliva. Quando la cipolla sarà abbastanza dorata, aggiungete il salmone affumicato e lasciate cuocere un paio di minuti. Poi sfumate con la vodka e fate evaporare l'eccesso di alcool a fiamma molto ...

Si tratta di una variante delle più classiche penne al salmone e panna con la vodka che aggiunge quel tocco in più che enfatizza i sapori e rende questo piatto più sfizioso ed intrigante. Le pennette ...

