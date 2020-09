Omicidio Willy | i fratelli Bianchi percepivano il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo quanto riportato dai principali quotidiani nazionali, la cosiddetta banda di Artena, composta daiMario e Gabriele, Marco Pincarelli e Francesco Belleggia,ildi. È quanto è emerso da un’indagine patrimoniale della Guardia di Finanza, nonostante sui social i quattro accusati per l’di, il giovane ucciso la notte del 6 settembre a Colleferro, sfoggiassero suv, orologi, viaggi e abitazioni “più che dignitose”. La notizia ha subito fatto adirare l’opinione pubblica e il Parlamento, tanto che il deputato did’Italia, Francesco Lollobrigida, in una nota ha chiesto alla Camera per quale motivo le indagine patrimoniali siano ...

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - Bomba2H : RT @FrancoBechis: L'ultima amara sorpresa sugli assassini di Willy. Tutti e quattro prendevano il reddito di cittadinanza. Però facevano pu… - erpedrini : RT @FratellidItalia: Ragazzo ucciso. Lollobrigida: Interrogazione urgente su rdc erogato ad arrestati omicidio Willy -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy

Proseguono le indagini a seguito della morte del povero Willy di Colleferro, ucciso dopo un pestaggio a Colleferro. Le ultime notizie, riferite dal quotidiano Il Tempo e da TgCom24.it, gettano ombre a ...Una vita da nababbi, con vacanze in barca all’isola di Palmarola, Maiorca e Costiera Amalfitana con tanto di champagne, ma col reddito di cittadinanza. E’ quanto emerge dalle indagini sui fratelli Mar ...Le vacanze, i vestiti firmati, le foto in posa con lo champagne: sui social i fratelli Marco e Gabriele Bianchi ostentavano un tenore di vita invidiabile per la maggior parte dei comuni mortali. Per l ...